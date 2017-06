7YEARS: lyric video di “Never Down” (feat. Joey Cape)

Altro pezzo estratto dal nuovo album di 7Years (“Lifetime“) in uscita il 7 luglio prossimo per Morning Wood Records, NoReason Records e Inconsapevole Records: stiamo parlando di Never Down, traccia che vede la partecipazione di Joey Cape (Lagwagon, Me First And The Gimme Gimmes e Bad Astronaut).

Qui sotto potete vedere il lyric video.