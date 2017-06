Nuovo album per i 7 YEARS BAD LUCK

Il prossimo 9 agosto uscirà il nuovo album dei 7 Years Bad Luck.

La punk rock band austriaca lo ha comunicato tramite la pagina facebook ufficiale, e le etichette che si occuperanno di questa uscita saranno la Monster Zero Records e la nostrana NoReason Records.

Qui sotto tracklist e artwork di “Great, Big, Nothing”:

01 No Control

02 Not OK

03 Olympia

04 Giving Up

05 Paper Cuts

06 Takes One To Know One

07 Black Heart

08 Some Day

09 Let It Go

10 Another Year

11 Broken

12 When I’m Home