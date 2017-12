Album di esordio per la super punk rock band A VULTURE WAKE

Nuova punk rock band in arrivo: si tratta degli a Vulture Wake.

Il quartetto è formato da Chad Price (All/Drag The River), Joe Raposo (Lagwagon/RKL), Sean Sellers (Good Riddance/The Real McKenzies) e Brandon D. Landelius (The Mag Seven).

L’album si intitolerà “The Appropriate Level of Outrage” ed uscirà a gennaio per la Bird Attack Records.

Restate sintonizzati per ulteriori news.