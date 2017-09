ALL TIME LOW: Sempre più vicina la prossima data italiana

Sempre più vicina la prossima data italiana degli AllTimeLow all’ Estragon Club di Bologna!

Dopo i già annunciati Creeper, si aggiungono come guest del “The Young Renegades World Tour” anche le londinesi Hey Charlie! Folte chiome bionde svolazzanti, attitudine rebel e un sound rock/grunge che fa l’occhiolino al pop da primi posti in classifica. Sono le Hey Charlie, trio di giovanissime londinesi che si è lanciato da pochi mesi sul mercato musicale inglese.

Le Hey Charlie hanno infatti pubblicato al momento un solo singolo, l’orecchiabilissima “Hey”; l’appeal di questa canzone è indiscutibile così come quello delle ragazze che con un rigido dress code bucano lo schermo come poche iconiche band del passato hanno saputo fare. Dopo aver annunciato due guests così interessanti l’unica data italiana degli All Time Low è ancor più esclusiva e impedibile!

16.10.2017 ALL TIME LOW Guests: Creeper | Hey Charlie ESTRAGON CLUB, BOLOGNA –

Unica Data Italiana – – Info: http://bit.ly/AllTimeLow_BO – Prevendite consigliate: http://bit.ly/ATL_ottobre2017_TicketOne