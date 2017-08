ANTI-FLAG: primi due singoli estratti da “American Fall”

Gli Anti-Flag ci presentano i primi due singoli estratti dal nuovo album “American Fall” che uscirà il prossimo 3 novembre per Spinefarm Records: si tratta di Racists, che potete ascoltare qui sotto e American Attraction, allegato in fondo all’articolo.

Questa la tracklist di “American Fall”:

1. American Attraction

2. The Criminals

3. When The Wall Falls

4. Trouble Follows Me

5. Finish What We Started

6. Liar

7. Digital Blackout

8. I Came. I Saw. I Believed.

9. Racists

10. Throw It Away

11. Casualty