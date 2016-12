Arriva il nuovo disco dei Pay

A tre anni dall’uscita di “Virus“, ultima fatica discografica dei PAY, esce: “Canzoni per gente che non si fa più“, il settimo autoprodotto per la Punkrocker’s Industry, con la copertina concettuale dell’artista proserpio: 200 copie uniche per un disco rotto.

Recycle video

“Sono stato io” è il primo singolo estratto da “ Canzoni per gente che non si fa più”

ed è il primo video riciclato della storia.

Si ringrazia Travis Barker per l’amichevole partecipazione.

https://it-it.facebook.com/punkrockerspay

Per ordinare “Canzoni per gente che non si fa più”

pinguino.pay@gmail.com