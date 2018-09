AUTHORITY ZERO: nuovo album fuori a ottobre

Durante un’intervista al Brakrock Festival, gli Authority Zero hanno annunciato la possibile uscita di un nuovo album intitolato “Persona Non Grata”.

L’album dovrebbe uscire il prossimo 5 aprile e sarà registrato all’interno della gloriosa Blasting Room di Bill Stevenson (Descendents, All, Black Flag).

Non siamo a conoscenza di ulteriori anticipazioni: restate sintonizzati su punkadeka!

Qui sotto l’intervista:

L’ultimo, bellissimo, lavoro della punk band del’Arizona, “Broadcasting To The Nations”, è uscito lo scorso anno per Bird Attack Records (qui la nostra recensione: http://www.punkadeka.it/authority-zero-broadcasting-to-the-nations/).