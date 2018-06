Bad Religion al Magnolia: vinci i biglietti!

Punkadeka.it in collaborazione con Hardstaff Booking Agency, Magnolia e Vertigo mette in palio 2 biglietti per assistere gratuitamente alla data dei Bad religion:

1988 – 2018: “Suffer”, uno dei capolavori della band californiana simbolo dell’hardcore punk mondiale, compie ben 30 anni e per l’occasione, Greg Graffin e soci lo suoneranno interamente per la nostra data dell’11 giugno al Circolo Magnolia.Fondatori della seconda ondata dell’hardcore punk all’inizio degli anni ’80 ed ispiratori delle generazioni a venire, Suffer è considerato come il primo importante album della maturità, che dà il via in assoluto ad un nuovo stile compositivo con brani concentrati, brevi ed energici, mirati e intrisi di nichilismo come mai prima d’ora.Sarà un live unico che ci riporterà violentemente indietro nel tempo!Apertura porte ore 19,00Inizio concerto ore 20,00INGRESSO € 28,00 + d.p. / € 33,00 portaPREVENDITE > http://bit.ly/BadReligionMagnolia

Lascia a casa la tessera ARCI, non è necessaria durante la stagione estiva al Magnolia.

CIRCOLO MAGNOLIA

Via Circonvallazione Idroscalo 41

Segrate (Milano)

www.circolomagnolia.it

www.vertigo.co.it

www.hard-staff.com