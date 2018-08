BAY FEST 2018: ci siamo

Siamo in prossimità dell’inizio della quarta edizione del Bay Fest, uno dei festival punk rock dell’estate italiana.

I nomi che si succederanno nella tre giorni del Parco Pavese di Bellaria-Igea Marina in provincia di Rimini sono altisonanti: Lagwagon, Dropkick Murphys, Mad Caddies, Agnostic Front, Bad Religion, Suicidal Tendencies Millencolin e moltissimi altri.

Folta come sempre la rappresentanza punk rock italiana con Senzabenza, Duracel, Forty Winks, Beerbong ecc.

Qui sotto i dettagli dei 3 giorni di festival:

Domenica 12 agosto

LAGWAGON

Mad Caddies

The Lillingtons

Beerbong

Forty Winks

Duracel

Why Everyone Left

Lunedì 13 agosto

DROPKICK MURPHYS

Agnostic Front

Booze And Glory

Second Youth

Inarrestabili

Totale Apatia

Martedì 14 agosto

SUICIDAL TENDENCIES

Bad Religion

Millencolin

Nothington

Senzabenza

Edward in Venice

Sunset Radio

Da quast’anno sarà inoltre presente un palco acustico con le esibizioni di:

Yotam Ben Horin (Useless ID)

Mike Neograff

Matteo Caldari (7Years)

Pyker Lachiver

Forty Winks

Nothington

Nando (Senzabenza)

Sunset Radio

Honey

Per tutte le ulteriori informazioni su timetable, campeggio, biglietti, attività e location:

https://www.facebook.com/BayFestSummer/

https://www.facebook.com/events/162336780926222/

http://www.bayfest.it/

Organizzano

Hub Music Fatory

https://www.hubmusicfactory.com/

LP Rock Events

https://www.facebook.com/LPRockEvents/?fref=pb&hc_location=profile_browser