BAY FEST 2018 – Ecco com’è andata (video)

Si è conclusa la quarta edizione del Bay Fest, ormai tappa fissa per del buon punk rock estivo sulla Riviera Romagnola. Un festival tutto italiano capace di crescere di anno in anno, che questa volta ha visto alternarsi sul palco band come Dropkick Murphys, Lagwagon, Suicidal Tendencies, Millencolin, Mad Caddies, Agnostic Front e tanti altri . Il tutto con il giusto mix di band italiane, tra gruppi storici e nuove leve (Senza Benza, Edward in Venice, Duracel, Second Youth, Inarrestabili e molti altri).

Per dare meglio l’idea, ecco i 3 giorni di festival raccontati attraverso dei video report molto partecipati e DIY, registrati con della tecnologia umile.

Fatevi un favore, guardatelo in HD!

GIORNO 1 – 12 agosto

In questo video:

Acoustic stage al Beky Bay / Duracel / pogo / spritz / i magnifici stand / bambini che salutano / altro pogo / crowd surfing / Lillingtons / Mad Caddies / Joey Cape che balla / L’inevitabile pezzo lento di “After you my friend” / Lagwagon / uno squalo / il POV di un crowd surfing / sabbia / applausi.

Guardalo qui: https://youtu.be/noCNDFKx4nI

GIORNO 2 – 13 agosto

In questo video:

Bay Camp / mare / Beer Pong / skaters / volti e amici della scIena / Adottare soluzioni punk per sopravvivere / Inarrestabili / Ajo! / Second Youth / No Nazi / Booze & Glory / Agnostic Front / pogo / abbracci e saluti / coppole e Dropkick Murphys.

Guardalo qui: https://youtu.be/_seiPOVLKZ8

GIORNO 3 – 14 agosto

In questo video:

Beky Bay e Sunset Radio / Edward in Venice / Il mega temporale / quelli che se ne fregano del mega temporale / la press area SOS / giochi e costruzioni nel fango / arcobaleno e Millencolin / “Penguins And Polar Bears” al buio / Nothington in acustico / salti ai Bad Religion / Suicidal Tendencies.

Guardalo qui: https://youtu.be/BGap93Mj-Cg

Nb: problemi tecnici non hanno reso possibile lavorare sulle foto e pubblicarle tempestivamente. Presto in arrivo anche la gallery!