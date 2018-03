BAY FEST 2018: si aggiungono BAD RELIGION, SUICIDAL TENDENCIES e MILLENCOLIN

E’ tempo di nuove aggiunte per il Bay Fest: la quarta edizione del festival punk rock di Bellaria Igea-Marina (Rimini) vedrà salire sul palco del Parco Pavese Bad Religion (che suoneranno “Suffer” da You Are (The Government) a Pessimistic Lines), Suicidal Tendencies, per la prima volta al festival, e Millencolin.

Le tre super band vanno ad aggiungersi ai già annunciati Dropkick Murphys, Lagwagon, Agnostic Front, Mad Caddies, Lillingtons e Flatliners. E non è sicuramente finita qui.

Per tutte le info su locatio, biglietti, line up e campeggio:

http://www.bayfest.it/it/

https://www.facebook.com/events/162336780926222/

Organizzano:

LP Rock Events: http://www.lprockevents.it

Hub Music Factory: http://www.hubmusicfactory.com