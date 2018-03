BOMBER 80: Contro il Tempo

I Bomber 80 sono a tutti gli effetti tra i migliori gruppi OI! italiani, dopo il gioiello “cambia il vento” del 2010 ed il tour che ne è seguito ne avevo perso un po le tracce, poi ad un certo punto dopo 7 anni annunciano il loro nuovo album “contro il tempo”, e cazzo che bomba!

E’ proprio vero che lo stile dei ribelli non cambia mai, subito dalle prime note si capisce che sarà un robusto disco OI! viscerale e personale con la loro città sempre in primo piano, ma quella bella dei sobborghi con tutte le sue sfumature viola e grigio-nere, le lotte e le ingiustizie che ogni giorno riempiono le vie delle strade e le narici, ci raccontano un po delle loro storie senza giri di parole, con voce rabbiosa quando serve far capire un concetto, sempre chiaro e ben definito in ogni canzone, ma anche con quella dolcezza rudemente unica che esplode letteralmente in perle come “in loving memory” e “l’amore mio non muore”. Ritornelli che si stampano immediatamente in testa come quello di “mollo tutto”, anthem del disco con cori pazzeschi ed una verve da fare invidia ai “maestri del punk” d’oltre oceano, volutamente virgolettato perché non abbiamo nulla da imparare o quasi, “non è solo musica ma è tutta la tua vita” urlano in “DIY” e mai un’affermazione mi ha trovato tanto d’accordo.

Suoni e atmosfere perfetti, addirittura raffinati per il genere proposto, ma che cazzo dico sempre che se una band ci sa fare con gli strumenti fa bene a vantarsene, per un disco che oltre ad essere un graditissimo ritorno è anche un’altra pietra miliare dell’OI! nostrano.

Prodotto da Hellnation Records, registrato da Alessandro Guasconi e Jacopo Pettini presso il Virus Studio di Siena, mixato e masterizzato da Valerio Fisik presso l’Hombre Lobo Studio di Roma. Grafica di Costanza e foto di Kuba.

tracklist:

01. cruda e vera

02. mollo tutto

03. su la testa

04. picchia forte

05. guerra

06. la legge del marciapiedi

07. in loving memory

08. DIY

09. l’amore mio non muore

10. mentre guardo il cielo