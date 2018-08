Bull Brigade + Siberian Meat Grinder (25 luglio 2018 – Curtarock)

Settimana di ferie, settimana di concerti! Mercoledì, 25 luglio 2018 parto alle 16.30 e vado a Mirano vicino a Venezia a trovare due amici. Poi dopo poco ci avviamo verso il Curtarock a Curtarolo nel padovano.

Arriviamo a questo bell’evento all’aperto e gratuito e sul palco ci sono già i Siberian Meat Grinder. Li vedo la prima volta, so che tempo fa erano venuti al Decibel a Magenta dopo chiamata dei ragazzi della Out of Control. Io sinceramente preferisco altri stili e generi musicali, ma questa band ha davvero una carica e una cattiveria pazzesca sul palco. I ragazzi di Mosca col loro Crossover/Trash Metal scaldano subito il pubblico presente. Ripeto, li vedo la primissima volta ma sono davvero notevoli. Sia per la grinta che ci mettono sul palco che anche – anzi soprattutto – per la loro presa di posizione nelle canzoni. Bravi davvero.

Dopo il turno dei Bull Brigade. Li rivedo finalmente dopo un sacco di tempo e sono sempre una grandissima live band. Sentire dal vivo „Dopo la pioggia“ e „Sulla Collina“ rimane sempre una cosa davvero bella. Pezzi cantanti a tutto volume da tutto il pubblico presente. Poi la bellissima „Troppo distanti“ è sempre semplicemente da brividi. Un capolavoro di canzone e sentirla live è sempre un’emozione.

Insomma, una serata davvero molto bella. Evento organizzato bene con due palchi, gratuito e soprattutto – cosa non scontata in Italia purtroppo – seguito da un discreto pubblico. Infatti ormai in Italia vedi un discreto numero di persone e un discreto bordello sotto palco ai concerti infrasettimanali c’è solo da essere felici. Perchè troppe volte purtroppo i concerti „nostri“ da queste parti sembrano ormai roba solo per pochi intimi.

Ritorno tranquillo, parto subito dopo i Bull Brigade verso le 23.35 e alle 2 sono già a casa. Una buona dose di ottima musica non distantissimo da casa. Ce ne fossero di eventi del genere in Italia ogni settimana!