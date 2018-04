COCKS: in uscita il nuovo album per NoReason Records, Flamingo Records e Lostdog Records

NoReason Records è lieta di annunciare la partecipazione al prossimo album dei genovesi Cocks, “Good Luck, Have Fun” la cui uscita è prevista per il prossimo 16 Aprile.

Oltre all’etichetta lodigiana prenderanno parte al release anche Flaminio Records e Lostdog Records.

“Good Luck, Have Fun” è il quarto lavoro in studio della band dopo “Don’t Panic and Follow…”, The Emergency Exit” e, per concludere,“El Split” (split con i Teenage Gluesniffers).

Quello che colpisce maggiormente di “Good Luck, Have Fun” è come la band, pur restando fedele al proprio stile, un punk rock schietto e bello tirato, sia riuscita ad imprimere sul nastro l’evoluzione compiuta fin qui in termini di arrangiamenti, melodie e suono.

Sul sito di NoReason Records è possibile pre-ordinare una copia di “Good Luck, Have Fun” ricevendo in omaggio “Great. Big. Nothing” il nuovo album degli austriaci 7Yearsbadluck.

Questi i singoli già estratti:

La punk rock band presenterà il disco il 20 aprile prossimo al Little Italy di Genova isieme a Aintno da Torino e Spring Moods da Forlì (https://www.facebook.com/events/348392918990171/) e poi partiranno per un tour in giro per l’Europa. Qui sotto le date: