VENERDI 16 MARZO e SABATO 17 MARZO

CENTRO SOCIALE RIVOLTA

Via F.lli Bandiera, 45 – Marghera (VE)

www.facebook.com/rivoltmarghera

?? ST. PATRICK’S WEEKEND IN MARGHERA Vol. 02 ??

Birre artigianali, Cibo a KM0, Rugby e ottima Musica!!!!

??? VENERDI 16 MARZO ???

? Dalle ore 19.00 – INGRESSO GRATUITO ?

Ore 19.00 – Aperitivo

Ore 20.30 – Inizio Cena

? CENA A BASE DI BIRRA

?? MENÙ ??

? Spezzatino alla Birra o Tortino Cipolla & Patate alla Birra

? Purè & Radicchio ai ferri

? Birramisù

? Birra “Winternest” piccola (Scotch Ale scura – Lucky Brews)

? Caffè

COSTO 15 EURO

Prenotazione obbligatoria entro le ore 21.00 del 14 marzo

scrivendo a: info@centrosocialerivolta.org

All’interno del Rivolta sarà attiva anche la la Pizzeria, dove potrete gustare ottime pizze preparate con materie prime di qualità selezionate da produttori locali, accompagnate da ottime birre artigianali e vini del territorio.

? Dalle ore 22.00 – INGRESSO 3 EURO ?

? SOUL FRIDAY 2.0 – Special Edition

www.facebook.com/events/1674597215928249

Edizione speciale di #SOULFRIDAY !!!

Per l’occasione la serata si svolgerà nell’hangar del Rivolta, che sarà allestito per farvi ballare e per far scorrere litri di ottima birra.

Una nuova formula, ma sempre con lo stesso stile per portare un po’ di sano HIP-HOP!! DjSet con le classiche hit e con le nuove scoperte per rinfrescare il party!

In consolle rigorosamente sui Technics:

? DJ TECH ? SHOOTIST ? DJ RICH ? PAINA

+ Special guest!

??? SABATO 17 MARZO ???

? Dalle ore 12.30 – INGRESSO GRATUITO ?

Proiezione della partite del “6 NAZIONI DI RUGBY”

Ore 13.30 – ITALIA vs SCOZIA

Ore 14.45 – INGHILTERRA vs IRLANDA

Ore 17.00 – GALLES vs FRANCIA

? Dalle ore 20.00 – INGRESSO 5 EURO ?

? LENNON KELLY Live

Presentazione del nuovo disco “MALANOTTE”

www.facebook.com/lennonkelly23

? Inizio live ore 23.00

Prima e dopo il live Dj-Set

? ALL’INTERNO DEL RIVOLTA POTRAI TROVARE ?

? Pizzeria e Osteria aperte con pizze e piatti preparati

con materie prime di qualità selezionate dai produttori locali

? Birre artigianali e Vini del territorio

? Ottimi dolci fatti in casa

e molto altro …