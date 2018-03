sabato 31 marzo

Associazione Ekidna ospita:

///Vespertina – funeral po)))p

////STALKER – posthc (ex-Kafka + ex Ex-Otago)

/////Anice – drone/postrock

//////LAMPO – handmade electronic rock duo

www.ekidna.eu

Associazione Ekidna,

via Livorno 9, San Martino Secchia di Carpi (Mo)

Vespertina è lo pseudonimo di Lucrezia Peppicelli, cantautrice perugina sognante e fosca, già attiva nel gruppo grunge/shoegaze Vivienne the Witch, che dal 2013 gioca con la sua lingua natale, creando brani per curare le ferite del cuore.

Un amico cordiale ha descritto le sue composizioni come “melodie funeree”, canti dalle venature pop che raccontano un romanticismo luttuoso.

Tra le svariate date da lei compiute, ha dato supporto al cantautore luciferino King Dude, al gruppo newyorkese Feathers+Eyes e alla chitarrista canadese Kaki King, oltre a festival con diverse band della scena underground italiana.

Nel dicembre 2014 esce il suo primo singolo, Émeraude, compreso nella compilation di band umbre Humus, curata dall’associazione musicale perugina Doremilla.

Il 22 settembre esce per le etichette Dio Drone, Dischi Bervisti e Toten Schwan Records il primo ep “Glossolalia”, registrato presso lo studio LRS Factory di Roma sotto la supervisione di Lorenzo Stecconi (Lento) e anticipato dal singolo “Nuova York”, diretto dal maestro Francesco Ciavaglioli tra chiese in rovina e Wunderkammer spettrali.

http://bit.ly/2strmBw

Il motto di Vespertina è che non c’è gioia senza pena, come non c’è carbonara senza adipe.

Gli Anice nascono nell’ottobre del 2011 a Reggio Emilia. Il power duo, per scelta strumentale, sin dalle prime battute dimostra di possedere una spiccata vena post-rock.

Nel 2017 il progetto si arricchisce di insolite sonorità grazie all’introduzione di droni che creano avvolgenti tappeti sonori intrecciati a campioni registrati, glockenspiel e suoni elettronici, il tutto valorizzato da video proiezioni incentrate sul precario equilibrio uomo/natura che consolidano il nuovo immaginario del rinnovato duo chitarra e batteria.

I LAMPO sono un handmade electronic rock duo