Out of Control Magenta e MAD TOURBOOKING

in collaborazione con MusikFactory MusikAcademy

vi riportano in Italia i

7Seconds

MUSIK FACTORY FEST 2018

DOORS: TBA

TICKET: TBA

7 SECONDS

Vennero formati nel 1979 dai fratelli Kevin Seconds e da Steve Youth, e suonarono il loro primo concerto il 2 marzo 1980[1].

I 7 Seconds sono molto conosciuti per aver portato idee positive nella scena hardcore normalmente nichilista, e sono considerati delle leggende viventi nella scena punk rock underground. Il gruppo aiutò il movimento straight edge Youth Crew nella scena hardcore degli anni ottanta.

Ad oggi il gruppo ha pubblicato numerosi dischi a partire dal 1981, inclusi album come The Crew, Walk Together, Rock Together, New Wind, Good to Go e hanno recentemente pubblicato Take It Back, Take It On, Take It Over. Gli album di quel periodo includono Praise, Ourselves e Soulforce Revolution. Il Gruppo tornò però al suo vecchio stile dalla metà degli anni novanta.