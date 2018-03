A cena con Bologna City Rockers

Una cena all’insegna dell’amicizia e del buon cibo, ci allontaniamo dalla città per stare insieme ai compagni della Casona di Ponticelli e invitiamo tutti gli amici ad unirsi alla grande famiglia di Bologna City Rockers per condividere anche a tavola le passioni e i valori che ci uniscono.

Menù della serata:

Antipasti: Bruschette pomodorini, olio e origano e salse variegate,

Primo: Polenta con Ragù / Polenta con sugo di verdure;

Secondi: Orto in forno e Strudel di verza e lenticchie;

Dolce: Crema pasticcera;

Vino: San Giovese e Pignoletto;

*COSTO: 15eur a persona

I bambini sotto i 14 anni non pagano!

Al bacone Birre e amari: Borghetti e Montenegro

Immancabile appuntamento con la RIFFA con in palio i seguenti premi in ordine decrescente:

Terzo premio: adesivi e spillette di Bologna City Rockers;

Secondo premio: Tutte le locandine di Bologna City Rockers formato 50×70;

Primo premio: 2 ingressi per la 16° edizione di Maggio.

Info e prenotazioni:

3405977462