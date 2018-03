Hellfire Booking e Rock Planet sono orgogliosi di presentare una data imperdibile per tutti gli amanti del metalcore :

ALAZKA

La band tedesca precedentemente Burning Down Alaska torna in Italia a salutare tutti i fans del nostro paese per questo unico appuntamento Italiano.

Fatevi trasportare dalle loro inconfondibili canzoni a cavallo tra il melodic e il post hardcore.

Polaris

THE PLOT IN YOU

UNICA DATA ITALIANA

SABATO 12 MAGGIO

Rock Planet Club

Via Tritone 77 Pinarella di Cervia (RA)

BIGLIETTI:

18€ + ddp in prevendita nel circuito Ticketone

22€ alla cassa

Per Informazioni : 335.7578007.006

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com