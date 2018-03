…AND YOU WILL KNOW US BY THE

TRAIL OF DEAD

playing FULL “SOURCE TAGS & CODES”

11 AGOSTO 2018

PARCO TITTONI – DESIO (MB)

? Prevendite disponibili a partire da venerdì 23 febbraio alle ore 10.00 sui circuiti Mailticket Italia e TicketOne.

…And You Will Know Us by the Trail Of Dead in Italia la prossima estate! La band statunitense spazzerà via l’apatia che aleggia in Brianza a metà agosto con uno show presso il Parco Tittoni di Desio (MB), l’11 agosto 2018.

La data sarà davvero imperdibile, infatti la band suonerà per intero, per la gioia dei propri fan, ‘Source Tags & Codes’ album seminale della loro carriera. Source Tags & Codes è il terzo album in studio del gruppo, pubblicato nel 2002 per Interscope Records. Il disco è considerato uno dei capolavori della discografia dei Trail Of Dead; avere l’occasione di ascoltarlo nuovamente dal vivo rende l’appuntamento italiano ancor più esclusivo e imperdibile!

…And You Will Know Us by the Trail Of Dead (chiamati più comunemente Trail Of Dead) una potente combinazione di furia post punk, indie rock e prog che prende forma nell’ormai lontano 1994 da un’idea di Jason Reece e Conrad Keely. La prima ed omonima release è datata 1998 (Merge Records) a cui sono seguiti diversi altri album in studio con Interscope Records che li hanno portati alla popolarità per poi tornare nel 2007 alla produzione indipendente. Da qui in poi il gruppo ha cambiato varie volte formazione sia in studio sia live, continuando comunque a pubblicare parecchio materiale, accolto positivamente dalla critica internazionale. L’ultimo disco risale al 2016 ma il gruppo ha confermato lo scorso gennaio che nuove canzoni sono in arrivo in preparazione di un eventuale prossimo album

Gli anni ’90 hanno sfornato una serie di artisti che hanno fatto la storia dell’alternative rock tra cui Smashing Pumpkins, Sonic Youth, My Bloody Valentine…tutte band con cui i Trail Of Dead sostengono benissimo il paragone, seppur mantenendo la propria indipendenza artistica intatta. Una band di spessore che, oltre ad avere una lunga storia alle spalle, ha la capacità di trasportare il pubblico in una trance musicale che durerà fino al riecheggio dell’ultima nota.

