Striped Music presenta

Andrea Manges & The Veterans

La banda surf-punk di Andrea dei The Manges e Alex Bounty tornerà sul palco, questa volta al TAUN di Fidenza!

Line up: Andrea Manges, Stefan-Eno, Max Colliva, Ally Bubblegum Girl e Lorenzo Bravi.

In questa serata speciale ogni componente dei Veterans suonerà anche con il proprio gruppo! Quindi, graditissimi, very special guests:

The Ponches

Teenage Bubblegums

The Innocent

DJ set: Germi Patterson!

(punk rock pop beach extravaganza. E probabilmente un tot di pezzi dei Queers)

Sabato 3 Marzo 2018

IL TAUN – Fidenza (PR)

Ingresso € 5 con tessera Arci.

www.arcitaun.it

Poster art di Brush Design