Hellfire Booking , Erocks production & Circolo Colony sono felici di presentare :

Annihilator

Lieti di annunciare il ritorno in Italia di un pezzo di storia del metal mondiale: gli Annihilator. La band canadese dal oltre 30 anni rappresenta senza dubbio uno dei nomi più importanti e influenti del trash metal, una band capace di rimanere sempre sul pezzo senza mai deludere i propri affezionatissimi fans. Jeff Waters e soci, reduci da uno sfavillante tour europeo in compagnia di Testament e Death Angel, ritornerà in Europa il prossimo autunno, con un tour che toccherà il nostro paese per due appuntamenti; sarà l’occasione per presentare ufficialmente dal vivo anche il nuovo lavoro “For the demented”, che ha ricevuto pareri assai positivi dalla critica, da molti definito come il miglior lavoro della Band da dieci anni a questa parte e che denota uno stato di forma invidiabile. Preparatevi dunque ai due appuntamenti previsti, gli Annihilator stanno arrivando e lo faranno in grande stile!

+ Special Guests

MERCOLEDI’ 07 NOVEMBRE 2018

CIRCOLO COLONY

Via Romolo Gessi 14

BRESCIA

