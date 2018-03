Hellfire Booking, Zona Roveri & Rock Planet Club sono felici di presentare:

Annihilator

06.11.2018

Zona Roveri Music Factory, Bologna

Ingresso Riservato ai soci Arci/Uisp.*

Gli Annihilator faranno tappa a Novembre nel nostro paese con due appuntamenti imperdibili per la band seminale del metal mondiale.

Su Jeff Water & soci c’è poco da aggiungere se non essere uno dei nomi più importanti del del Thrash Metal rimasti all’attivo per più di 30 anni!Tutto il resto e storia,se non il fatto che vi aspetteranno due concerti di fuoco!

La band sarà in tour in Europa per la presetazione del loro ultimo disco : For The Demented.

Se siete fan delle sonorita old school questa è la data che fa per voi.

+ Special Guests

BIGLIETTI

Biglietti disponibili su:

TicketOne ??? http://bit.ly/annihilator_t1

BOXER – Box Office Emilia Romagna ??? http://bit.ly/annihilator_boxer

ORARI

Apertura porte: t.b.a.

Inizio concerto: t.b.a.

INFO

facebook.com/hellfirebooking

facebook.com/ZRZonaRoveri

www.hellfirebooking.com

www.zonaroveri.com

* L’ingresso per tutti gli eventi a Zona Roveri Music Factory è riservato ai soci Arci o ai soci UISP. Oltre al biglietto, sarà quindi necessario essere in possesso di tessera Arci o di tessera Uisp in corso di validità, accompagnata da un documento di identità. Trovate tutte le informazioni e la procedura per richiedere online la tessera, nella sezione tesseramento del nostro sito. www.zonaroveri.com/tesseramento