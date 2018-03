Cosa fai nella vita? “Aspetto il #punkrockraduno”.

E allora ritroviamoci insieme a discutere delle anticipazioni, promuovere il nostro evento in tante città Italiane, e celebrare delle grandi punk rock bands!

Ci sarà anche del merch esclusivo del Raduno!

5 serate per supportare il nostro festival ed ingannare l’attesa dell’evento top dell’estate.

Vi piacciono gli Airbag?

Rimpiangete i Depressing Claim, o i The Leftovers?!

Allora preparatevi per la nuova ALL-STAR band American-Spagnola di casa Stardumb Records, i K7s!

Luis (Depressing Claim, Los Reactivos), Jose (Airbag) e Kurt Baker (The Leftovers, Kurt Baker Band)!

Pop-Punk vecchia scuola, accompagnati in ogni data da guests e band local Raduno-approved!

Marzo 2018

Tue. 20th – BLAH BLAH, Torino + guests

Wed. 21st – La Loggia del Leopardo, Vogogna (VB)

Thu. 22nd – Little Italy, Genova + The Goonies

Thursday PUNK #2 : K7s (pop punk from Spain) + Goonies

?Fri. 23rd – Joe Koala, Osio Sopra (BG) + MEGA

?Sat. 24th – Il Taun, Fidenza (PR) + Bravi Tutti