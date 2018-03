Out of Control Magenta

in collaborazione con lo staff del Cabotina,i tre salti delle streghe

presentano

APERICENA MUSICALE con

Pat Atho

PRESENTAZIONE UFFICIALE di HOMBRE LOBO SESSIONS

Pat , figura ormai storica per gli amanti dello street punk (Automatica Aggregazione, Gli Ultimi) torna con noi per presentarci il suo nuovo lavoro dal titolo HOMBRE LOBO SESSIONS.

Solita chitarra in spalla e storie vere, la stessa passione, lo stesso cuore…

“Sono nato , cresciuto e probabilmente moriro’ ad Anguillara Sabazia , Roma .

Ho imparato da piccolo a suonare la chitarra acustica , ma quello che mi interessava erano le

canzoni , le linee melodiche , le dinamiche , i testi .

Ho suonato tutta la vita in gruppi punk-rock , Divergenza , Automatica Aggregazione , Rude Talking , 4sn , Gli Ultimi , mi sono fatto bei giri in Italia e in europa e fatto un bel po di dischi .

L’acustica e’ sempre stato lo strumento con cui scrivevo , e dal 2012 ci suono anche dal vivo .

Giro parecchio per fortuna .

Faccio canzoni di vita vissuta , la mia , dai ponteggi dei cantieri edili ai pub in periferia , parlo con

la gente che incontro e mi ispirano un sacco di storie . Ecco , scrivo un sacco di storie , ma forse

questo lo dicono tutti .

Io però faccio nomi e cognomi , peccati e peccatori .

Hellnation Records ha fatto uscire l’LP “ Lima Sorda “ nel 2015 , “Per Quanta pioggia cadra’” con

Filippo Andreani e Zerocalcare nel 2016 .

L’uscita di nuovo disco dal titolo “Hombre Lobo” e’ prevista a cavallo del nuovo anno , prodotto da Hellnation Records e Green Records”

Vi aspettiamo tutti dalle 18!!!

ENTRATA GRATUITA con APERICENA (con ricco buffet) a 8 euro.

Sarà presente anche il banchetto del OUT OF CONTROL STORE con vinili e cd.