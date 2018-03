Hellfire Booking & Erocks sono orgogliosi di presentare :

As It Is

Dopo le infuocate performance di spalla ai Neck Deep ritornano nel nostro paese i britannici As It Is questa volta in un tour da headliner per la promozione del loro ultimo disco “Okay”.

Patty Walters e soci torneranno a salutare tutti i fans italiani con quello che sanno fare meglio , un live impeccabile accompagnato dalle loro canzoni più amate .

Preparatevi ad una serata imperdibile all insegna delle sonorità pop punk più melodiche , insieme a questa band che è diventata un punto di riferimento per migliaia di giovani in tutto il mondo!

Supports :

WSTR

Courage My Love

Venerdì 02 Marzo 2018

Legend Club

Via Enrico Fermi 98 , Milano

Prevendite Disponibili dal 08 Novembre su tutti i circuiti Ticketone!

Per info :

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com