Hellfire Booking & Rock Planet sono orgogliosi di presentare :

As It Is

Dopo le infuocate performance di spalla ai Neck Deep ritornano nel nostro paese i britannici As It Is questa volta in un tour da headliner per la promozione del loro ultimo disco “Okay”.

Patty Walters e soci torneranno a salutare tutti i fans italiani con quello che sanno fare meglio , un live impeccabile accompagnato dalle loro canzoni più amate .

Preparatevi ad una serata imperdibile all insegna delle sonorità pop punk più melodiche , insieme a questa band che è diventata un punto di riferimento per migliaia di giovani in tutto il mondo!

Sabato 03 Marzo 2018

Rock Planet

Via Tritone 77, Pinarella di Cervia (Ravenna)

orari:

apertura: 21:00

Grayscale: 21:30 -21:55

Courage My Love: 22:10 -22:35

WSTR: 22:50 -23:25

As It Is: 23:45 –01:00

a seguire dj set con La Confraternita

? Ingresso 20€ (concerto + serata)

? Ingresso 13€ + drink (dalle ore 0,30 in poi)

? Ingresso 10€ + drink (in lista dalle 0,30 alle 01

biglietti saranno disponibili alla cassa del locale oppure in prevendita nel circuito Ticketone

Per info : 335.7578007.006

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com