11 APRILE 2018 • SANTERIA SOCIAL CLUB • MILANO

_UNICA DATA ITALIANA_

A due anni di distanza tornano in Italia gli Awolnation!

Il progetto solista di Aaron Bruno si esibirà nel nostro paese, per un’unica data italiana, l’11 aprile 2018 presso Santeria Social Club di Milano.

La band multiplatino che ha sfondato nel 2011 con la hit planetaria “Sail” è pronta a tornare sui palchi di tutta Europa per farci ascoltare il terzo e attesissimo album “Here Come The Runts” pubblicato il 02 febbraio per Red Bull Records; Here Come The Runts è disponibile da oggi in sul sito www.awolnationmusic.com.

Here Come The Runts, è stato scritto, prodotto e registrato dallo stesso Aaron Bruno, che afferma: “Con questo disco volevo veramente creare un rock n’ roll/pop album […] sono cresciuto ascoltando ‘pop’ inteso come Dire Straits o Born In The U.S.A. o The Cars o Tom Petty” Bruno ha iniziato a lavorare a questo disco nel 2016, scrivendo e registrando i pezzi nel suo home studio situato sulle montagne che separano l’Oceano Pacifico dalla periferia di Los Angeles, dove il musicista è cresciuto. La location e l’atmosfera creatasi durante le sessioni di produzione si riflettono in quello che è il risultato finale “Il disco ha un sentimento che sembra parallelo all’atmosfera che emanano questo paesaggio e queste montagne”.

Bruno afferma inoltre che l’obiettivo di questo nuovo lavoro era quello di creare un tipico rock n’ roll album americano, in stile però Awolnation; ovvero mantenendo il sound tipico della band, confezionare un disco che trasmetta gli stessi sentimenti di unità e fratellanza che infonde un canzone inno o un disco come, per esempio, la pietra miliare “Born In The U.S.A.”; lo spirito di questo album di Springsteen ha decisamente influenzato l’intero preocesso di composizione di Here Come The Runts.

Here Come The Runts segue i successi raggiunti dall’album di debutto Megalithic Symphony (2011), certificato platino in diversi paesi in tutto il mondo, e l’ultima uscita discografica della band “Run” (2015) che include la hit “Hollow Moon (Bad Wolf)” e le top track “I Am” e “Woman Woman”. Il passato degli Awolnation è infatti costellato di successi: oltre 12 milioni di singoli venduti e più di 500 milioni di stream in tutto il mondo, nonché 6 singoli consecutivi nella Top 10 della US Alternative Radio.

La band ha anticipato il nuovo lavoro discografico con diversi singoli. Il più recente, la ballad HANDYMAN; il video girato dal regista Ravi Dhar vede la partecipazione di due attori conosciutissimi quali Monte Markham e Alex Essoe (Starry Eyes).

Il primo singolo PASSION che ha raggiunto la prima posizione nella US alternative radio chart. Nel video di Passion la camera segue lo skater disabile Og De Souza nella sua Recife, Brazil. Diretto da Ravi Dhar, fotografia Russell Houghten.

SEVEN STICKS OF DYNAMITE. Il videio, diretto da Riley Harper (Hollywood stuntman per Little Miss Sunshine, Straight Outta Compton, Sons of Anarchy e molti altri) insieme al frontman Aaron Bruno, è stato girato al The Old Place nelle Agoura Hills in California con la partecipazione speciale del tattoo artist Dr. Woo, Rick Rubin e Duff McKagan.

ELIZA AND THE BEAR

“No one in this band it’s called Eliza”. Gli Eliza and The Bear, Indie-Folk band di Londra, si presentano cosi. Il gruppo si forma nel 2011, quando James Kellegher (voce e chitarra) e Callie Noakes (Cori e Chitarra) iniziano a scrivere musica insieme, dopo lo scioglimento delle rispettive band. Poco dopo si uniscono al progetto Martin Dukelow (chitarra), Chris Brand (bassista) e Paul Kevin Jackson (batteria) delineando la line up definitiva e attuale. Definiscono il loro indie folk come un misto tra le sonorità coinvolgenti del folk-pop made in Mumford & Sons o The Lumineers, con delle strumentali ispirate agli Arcade Fire e ai Broken Social Scene. In 5 anni di attività la band ha avuto occasione di unirsi ai tour di Paramore, Imagine Dragons e Awolnation nonché di suonare ad importanti festival tra cui Reading, Leeds, Vfestival, YNOT e molti altri. La band ha pubblicato l’album di debutto “Eliza and The Bear” nel 2016 per Capitol Records, lavorando così con Jacque King (Kings of Leon, James Bay e Niall Horan).

Di seguito i dettagli dell’unica data italiana:

AWOLNATION

11 APRILE 2018

SANTERIA SOCIAL CLUB | MILANO

Ingresso in cassa 25,00€

Ingresso in prevendita 22,00€ + d.d.p.

Prevendite disponibili da venerdì 10 novembre alle ore 10.00 sui circuiti Mailticket, Vivaticket, Ticketone e Bookingshow.