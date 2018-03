Hellfire Booking, ZR ed ERocks Production sono orgogliosi di presentare l’unica data italiana da headliner dei :

Baroness

14.06.2018

Zona Roveri Music Factory, Bologna

Ingresso Riservato ai soci Arci/Uisp.*

La band capitanata da John Baizley torna in Italia per questo unico show da headliner sul palco dell’ormai nota Zona Roveri di Bologna.

Attivi da ormai 15 anni i Baroness sono senza ombra di dubbio una garanzia nel panorama moderno, con 4 album all attivo (ogniuno dei quali è dedicato a dei colori diversi) ritenuti da molti delle vere e proprie perle del genere i 4 georigiani sono riusciti a diventare un nome culto.

Il loro sound nel corso degli anni si è sempre evoluto in meglio sperimentando all interno di ogni lavoro suoni inesplorati al quale il predecessore non aveva portato.

Preparatevi ad una nottata dedicata quindi allo sludge metal in tutte le sue forme più disparate,preparatevi a sognare.

BIGLIETTI

Prezzo del biglietto in prevendita: €25,00+d.d.p.

Biglietti in vendita su:

TicketOne ???http://bit.ly/2oqkrIT

BOXER – Box Office Emilia Romagna ??? http://bit.ly/2BKlMCB

ORARI

Apertura porte: t.b.a.

Inizio concerto: t.b.a.

INFO

facebook.com/hellfirebooking

facebook.com/ZRZonaRoveri

facebook.com/erocksproduction

www.hellfirebooking.com

www.zonaroveri.com

* L’ingresso per tutti gli eventi a Zona Roveri Music Factory è riservato ai soci Arci o ai soci UISP. Oltre al biglietto, sarà quindi necessario essere in possesso di tessera Arci o di tessera Uisp in corso di validità, accompagnata da un documento di identità. Trovate tutte le informazioni e la procedura per richiedere online la tessera, nella sezione tesseramento del nostro sito. www.zonaroveri.com/tesseramento