? BAY FEST

12•13•14 August 2018

Parco Pavese | Beky Bay | Bellaria Igea Marina (RN)

Dropkick Murphys + Lagwagon + Mad Caddies + Agnostic Front + The Flatliners + The Lillingtons + more bands tba

? Punk Rock concerts

?? BayDay beach activities

? AfterFest beach parties

#bayfest18 Il tuo ferragosto punk-rock!

? TICKETS

Mailticket ? bit.ly/MailticketBayFest18

Ticketone ? bit.ly/TicketoneBayFest18

INFO FESTIVAL:

——– ?? ITALIANO ————

>> REGOLAMENTAZIONE INGRESSO

? Bay Fest si riserva il diritto di effettuare all’ingresso ispezioni e controlli sui partecipanti ed effetti personali quali borse e zaini, nel rispetto della dignità delle persone. Materiali ed oggetti il cui ingresso all’evento è vietato ed ogni oggetto ritenuto pericoloso, possono essere sequestrati dagli addetti alla sorveglianza e/o tenuti in custodia per tutta la durata dell’evento.

? Non è ammesso introdurre nella venue bottiglie e contenitori in vetro di ogni tipo, lattine, borse frigo. Eventuali bottiglie di plastica saranno permesse senza tappo.

? Le persone diversamente abili potranno usufruire di un apposito spazio adibito presentando regolare biglietto e tesserino d’invalidità all’ingresso. Per ciascuno è previsto un accompagnatore con ingresso gratuito all’evento.

? Ingresso gratuito ai minori di 14 anni (fino a 13 compreso) accompagnati da un parente. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata dell’evento.

? Fatte salve espresse autorizzazioni (es. cani guida), vietiamo l’intruduzione di animali di qualsiasi genere, poichè lo riteniamo a rischio danni nei loro confronti.

?? CAMPING INFO – BAY CAMP

? L’area camping è situata in prossimità della venue

? Ogni campeggiatore deve possedere il proprio camp-pass

? L’area camping è sorvegliata 24h

? La direzione non è responsabile per eventuali oggetti smarriti o rubati Si raccomanda di non lasciare oggetti di valore nelle tende

? All’interno del campeggio verranno installati un numero congruo di bagni chimici, lavabo in acciaio e box doccia ad uso dei clienti

? Non è permesso accendere fuochi

? Non è permesso entrare con automobili o altri mezzi a motore (camper e roulotte compresi)

? Non sono ammessi animali all’interno del Bay Camp

? IINFO: camping@lprockevents.it

>> COME ARRIVARE

? AUTO

Autostrada: Adriatica A 14 Bologna – Ancona

Uscita: Rimini Nord (6km) Alla rotonda S.S. 16 dir. Via Tolemaide/mare, al semaforo lungomare a SX su Viale Pinzon

Indirizzo: V.le Pinzon 227 – Bellaria Igea Marina (RN)

? TRENO

Principali linee:

Bologna – Ancona

Ravenna – Rimini

Staz. Ferroviaria di Igea Marina (venue a 800mt.)

Info e orari www.trenitalia.com

? MEZZI PUBBLICI

Linea 4 da stazione ferroviaria Rimini fermata n° 38

Per avere maggiori informazioni sugli orari dei mezzi pubblici clicca www.amrimini.it

?? PARCHEGGIO

Adiacente alla Venue (circa 600 posti)

+ altri 1.500 posti auto nell’arco di 1 km

? TAXI

Per prenotare un taxi: +39 347 2234664

www.taxibellaria.it

?? AEREO

Bologna Aeroporto “G. Marconi” / distanza in auto 119 km.

Direttamente dall’aeroporto con Shuttle Rimini Bologna Airport www.shuttleriminibologna.it e Taxi Bellaria Igea Marina.

info e biglietteria: Turismhotels 0541 347329

———- ?? ENGLISH ————–

>> ENTRANCE RULES

? Under 14 YO free entrance (below the age of 14) accompanied by a paying adult /relative. The adult is totally responsible for the minor under the age of 14 throughout the entire show time.

? It’s strictly forbidden the entrance of any kind of animal (only exception for certified service dogs).

We believe that could not be a safe place for them.

?? CAMPING INFO – BAYCAMP

? You can camp at Bay Fest very next to the concert venue!

? Each camping attendee must have their own festival pass for entrance.

? On the BayCamp area you can find an appropriate number of cabin toilets, sinks and shower cubicles

?There will be on-site security at all times

? Venue/promoter are not responsible for any materials misplaced, lost or stolen. It is recommended that you do not bring valuable items

? No campfires

? No motor vehicles are allowed (camper and roulotte included)

? No animals are allowed except guide dogs

? INFO: camping@lprockevents.it

>> HOW TO GET TO BAY FEST

? BY CAR

GPS Navigation: Adriatica Highway A14 – Bologna/Ancona exit: Rimini Nord

Address: Parco Pavese or Baky Bay, Viale Pinzon 227 Bellaria Igea Marina (RIMINI)

? BY TRAIN

Main Lines: Bologna – Ancona / Ravenna – Rimini

Stop: Igea Marina train station (venue 800mt away)

Info and Schedules at www.trenitalia.it

? BY BUS

Line 4 from Rimini train station

Bus stop number 38 (closer to the venue)

?? PARKING

Close to the Venue (about 600 parking lot available) + 1500 additional parking lot over 3.5 miles

? TAXI

To book a taxi call : +39 347 2234664 or visit www.taxibellaria.it

?? BY PLANE

Bologna Airport “G. Marconi” (venue 119 km away).

From the terminal to Bay Fest or your hotel with Shuttle Rimini Bologna Airport www.shuttleriminibologna.it and Taxi Bellaria Igea Marina.

info e tickets: Turismhotels +39 0541 347329

