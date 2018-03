XM24 & Laboratorio Crash! presentano:

BEASTIE BO – special edition – AntiElection Day

– Ore 19.00 cena a cura di XM24 e a seguire presentazione del libro “I Pirati dei Navigli” di Marco Philopat. Intervengono l’autore, Daniele Brolli, Riccardo Balli.

– Ore 21.30 inizio concerti con

Bull Brigade from Torino

Slander & DJ Craim from VeHc

CosaNostra from Bologna (presentazione nuovo Lp Bologna Brucia)

Horror Vacui from Bologna

Rake-Off from Roma (presentazione nuovo Lp Feeding The Fake)

Hyle from Bologna

a seguire: dj set