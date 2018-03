Hellfire & Cycle sono orgogliosi di presentare il ritorno dei :

BETRAYING THE MARTYRS

La band Francese torna in Italia questa volta da headliner per un tour che li vedrà protagonisti nei maggiori club d’europa.

Attivi dal 2008 i BTM lungo questi 10 anni di attività si sono guadagnati un posto nell’olimpo del metalcore Europeo. Il loro sound aggressivo collegato ad una forte vena sinfonica e melodica ha fatto sì che la formazione parigina bruciasse tutte le tappe in men che non si dica diventando in poco tempo uno dei nomi di punta per tutti gli amanti del genere.

Non prdetevi quindi questi due appuntamenti insieme ad Aaron Matts e soci e rimanete sintonizzati per quelli che saranno i 2 special guests di questo tour!

Modern day Babylon

From Sorrow To Serenity

Sabato 31 Marzo 2018

Cycle Club

Via Francesco Petrarca 180

Calenzano (Firenze)

TICKETS : TBA

DOORS : TBA

Per Informazioni :

Vi ricordiamo che essendo un club ACSI, per accedere è necessario un documento di riconoscimento e la tessera del 2017

INFO:

COME RAGGIUNGERCI:

