Venerdi 2 Marzo Csoa Askatasuna presenta:

Bull Brigade (Torino Oi!)

Slander & DJ Craim ( VE HC feat. GOOD OLD BOYS official Dj’s)

Gavroche

Apertura porte 21.30

Ingresso 7 euro!

[TUTTI i soldi che vengono dati in cassa o al bar, non sono un semplice “biglietto” o una semplice “consumazione”, ma servono a sostenere tutte le attività e le lotte sociali che il Csoa Askatasuna porta avanti da ormai ben più di 20 anni!].

SLANDER:

Slander, ovvero Venice Punk Hard Core since 2014.

Trecentocinquanta concerti in tre anni.

Cento solamente negli ultimi cinque mesi di promozione del loro ultimo “Calunnia EP”.

In tour in Russia, Usa, Sud Africa, Sud America, Kenya, Germania, Belgio, Olanda, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Portogallo, Francia, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Polonia.

Sui palchi di Bayfest, New Noise festival (GER), Hardcore Help Foundation fest (GER), Punk Rock Holiday (SLO), Venezia Hardcore, Sherwood Festival, assieme a Terror, Sucidal Tendencies, Sick of it All, Agnostic Front, Trash Talk, Gorilla Biscuits, Youth of Today, Defeater, NOFX, Descendents, Bane, Iron Reagan, Earth Crisis, H2O.

Punk Hard Core con l’unico intento di unire, comunicare e divertire.

Senza compromesso alcuno con machismi confusi ed inutili.

Il tour “febbraio-marzo 2018” prevede in formazione dal vivo e per tutta la durata del live Dj Craim.

Sui palchi da 8 anni con Kaos & Good Old Boys, scratcher 2 volte finalista ai DMC mondiali e vincitore di tutte le competizioni italiane ed europee del settore.

Ultima data del Tour a Londra il 24 marzo 2018.