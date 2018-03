Hellfire Booking & Cycle Club presentano :

Cannabis Corpse (Official)

Una delle Band dal nome più originale e ironico del panorama Metal torna finalmente in Italia: CANNABIS CORPSE! Provenienti da Richmond, Virginia e formati da Land Phil, già bassista dei MUNICIPAL WASTE, la Band propone un ibrido di Death e Thrash Metal dal grande impatto. Già apprezzati negli anni scorsi nelle loro scorribande europee, la Band arriverà per due imperdili appuntamenti il prossimo Marzo per presentare dal vivo il nuovissimo album “Left hand pass” uscito lo scorso Settembre, che ha ricevuto ottime recensioni dalla stampa di settore, spesso eletto come miglior album di Metal estremo del momento. I CANNABIS CORPSE stanno arrivando, siete pronti?

25 MARZO 2018

Tickets : TBC

Per Informazioni :

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com

________________________________________________

~~~ Cycle~ Club ~~~

Via Petrarca 180 Calenzano (FI)

? www.cycleclub.it

? www.facebook.com/cycle.sound

Prevendite:

? www.cycleclub.it

Tesseramento:

? www.entro.in/cycleclub

Oppure entrambi:

? direttamente in cassa

Vi ricordiamo che essendo un club ACSI per accedere è necessario un documento di riconoscimento e la tessera dell’anno corrente. Chi non l’avesse potrà richiederla direttamente al locale o online al sito www.entro.in/cycleclub sempre al costo di 5 euro.

INFO:

? info@cycleclub.it

? 333 62 67 828

? 334 90 11 703

————————————————————

COME RAGGIUNGERCI:

Siamo presenti su Google Maps! Basta cercare “Cycle Calenzano” per ottenere la posizione esatta del Cycle~ Club ed eventualmente le indicazioni stradali direttamente da casa vostra.

————————————————————

.:: Comunicazione riservata ai soci ACSI ::.