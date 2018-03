Sedia Booking Family and Little Italy Live Music Bar proudly presents:

– DEAF LINGO | Garage Punk Lo-Fi da Milano

I Deaf Lingo sono un quartetto proveniente dalla provincia milanese formatosi nel 2015 con all’interno membri provenienti da diverse band della scena targata emme i.

Lo scorso anno è uscito il loro primo LP “Bug” per la nostrana “One Chord Wonder”.

Tutto molto anni ‘90, tutto molto divertente, tutto molto bello.

https://deaflingo.bandcamp.com/

FFO: Weezer, Fidlar, Wavves

– SHOWDOWN | Genova Hardcore

A Genova l’hardcore non è mai morto e questo gruppo ne è la dimostrazione.

Con membri di Kafka, Downright ed Effetto Larsen gli Showdown si sono formati nel 2016 ed hanno appena pubblicato il loro primo EP “Surrounded by shark”.

Bandana in testa e gomiti alti.

https://showdownhc.bandcamp.com/

FFO: Sick of it all, H20, Madball

Inizio ore 22.30

INGRESSO LIBERO

Support your local scene