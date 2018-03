SABATO 17 Febbraio – 3 BANDS LIVE @ Full Gass Trieste

– DISCOVERIES Alternative Metal From Roma Italy

– DEADLOCK Tribute Metallica From Trieste Italy

***** Special Guest ****

– Punk Rock LOCAL BAND From Trieste Italy

Start H21:00 – Free Entry

I Discoveries nascono a metà 2016 pubblicando il loro primo singolo EYES che riesce a farli notare nella scena underground di Roma. Lo stesso anno parteciperanno a diversi concerti e festival nel territorio laziale e condivideranno il palco con i Bury Tomorrow.

A gennaio 2017 pubblicano il loro singolo “What I Left Behind”, estratto da “Motives EP” che gli permetterà di essere conosciuti su tutto il territorio nazionale e non.

L’uscita di Motives rappresenta il vero punto di inizio per i Discoveries che iniziano ad instaurare rapporti a livello nazionale ed internazionale con agenzie di booking e management.

In seguito alla pubblicazione del loro singolo “Aura” nel settembre del 2017, la band inizia la collaborazione con Hero Booking per la realizzazione di concerti su tutto il territorio italiano con l’intento di spingersi oltre confine.

Per ora il “Saturday Night Live” sarà l’unica festa “LIVE” della settimana dove ospiteremo band locali, nazionali e internazionali esclusivamente Rock e Metal. Le bands si esibiranno dalle 21:00 (circa) fino alle 24:00 poi seguirà con un dj set fino le 4 del mattino.

Avvisiamo che siamo aperti tutti i giorni della settimana 7 su 7 come bar e caffetteria. Tutti i venerdì proponiamo anche una serata con dj set con Linus Rock fino a tardi.

SALA BILIARDO – CALCETTO – GIOCHI DA TAVOLA

Vi aspettiamo al Full Gass sulle Rive di Trieste.

Ampio parcheggio in Sacchetta fronte il locale.

INGRESSO GRATUITO – FREE ENTRY – ONLY AT FULL GASS