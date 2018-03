Hellfire Booking & Legend Club sono orgogliosi di presentare :

Doll Skin

Per la prima volta in Italia arriva uno dei nomi d oltreoceano più interessanti dei prossimi anni.

Nonostante la giovane età la band di Phoenix attiva dal 2013 sta facendo parlare molto di se negli USA sopratutto grazie al buon successo della loro ultima fatica “Manic Pixie Dream Girl” che gli ha fatto conquistare diversi premi musicali e ottime recensioni dalle riviste di settore, segnalate da Alternative Press come ” one of the best rising bands under 21″ le 4 ragazze americane stanno conquistando tutti.

Il 2018 quindi sarà quindi un anno da ricordare per le Doll Skin che approderanno per la prima volta in Europa.

Fatevi travolgere dalla carica e dall energia del loro mix tra “teenage” punk rock e alternative rock e non perdete l occasione di vedere questa band per la prima volta nel nostro paese prima che diventi uno dei big della futura scena rock mondiale.

Per Fans di : Paramore , Tonight Alive,Foo Fighters, In This Moment

11 MARZO 2018

Ingresso 8€

LEGEND CLUB

Viale Enrico Fermi 98

MILANO

+ Viboras

+ Random Effect

Per Informazioni : wwww.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com