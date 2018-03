* COMUNICAZIONE ED EVENTO RISERVATA AI SOCI ARCI *

? Eccoci tornare con un nuovo party ancora più americano ?

Questa volta infatti non ci siamo fatti bastare fiumi di birra e montagne di pizza, ma abbiamo addobbato il palco di stelle e strisce ????????

Hellfire Booking , Circolo Mu & PPMP sono orgogliosi di presentare :

Doll Skin

Per la prima volta in Italia arriva uno dei nomi d oltreoceano più interessanti dei prossimi anni.

Nonostante la giovane età la band di Phoenix attiva dal 2013 sta facendo parlare molto di se negli USA sopratutto grazie al buon successo della loro ultima fatica “Manic Pixie Dream Girl” che gli ha fatto conquistare diversi premi musicali e ottime recensioni dalle riviste di settore, segnalate da Alternative Press come ” one of the best rising bands under 21″ le 4 ragazze americane stanno conquistando tutti.

Il 2018 quindi sarà quindi un anno da ricordare per le Doll Skin che approderanno per la prima volta in Europa.

Fatevi travolgere dalla carica e dall energia del loro mix tra “teenage” punk rock e alternative rock e non perdete l occasione di vedere questa band per la prima volta nel nostro paese prima che diventi uno dei big della futura scena rock mondiale.

Per Fans di : Paramore , Tonight Alive,Foo Fighters, In This Moment

Smokey Punch -Record Release Show

( Pop-Punk da Parma )

Per Informazioni : wwww.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com

Apertura porte ore: 23:00

??? POP PUNK MOSH PARTY ???

Preparatevi ad una serata in puro stile americano a base di Dj Set Punk Rock/ Pop Punk/ Metalcore/ Melodic Hardcore/ Crossover/ Rock / Trash e di tutto e di più by Dj Ent, Dj Fk & Dj Wel.

Unitevi alla festa e fateci vedere chi è il più matto!

As always:

? BEER PONG

(Un nuovo tavolo vi aspetta)

? FREE OLD SCHOOL VIDEO GAMES

(Liberate il nerd che è in voi sul maxischermo)

? FREE CALCIOBALILLA

(Per gli appassionati più old school)

?FREE TRUCEBALDAZZI

?GONFIABILI E PALLONCINI A NON FINIRE

(Doppia razione di gonfiabili quest’anno!)

?PIZZA TIME!

(Per i più affamati! Ogni sera ad una determinata ora una valanga di pizza vi sommergerà)

? PPMP JUKEBOX

(Posta sulla bacheca dell’evento la canzone che vorresti sentire in serata: se già ci conosci sai che la metteremo davvero, se non ci conosci prova e vedrai!)

? – Lista DIY : inserisci il tuo nome + quello dei tuoi amici direttamente sull’evento per entrare a prezzo ridotto

? – PPMP alcohol bucket : potrai richiedere il tuo cocktail preferito in versione XXL

? – Partnership and gadgets by American Socks

– Soundtrack:

BLINK 182 / FALL OUT BOY / A DAY TO REMEMBER / NOFX / COMEBACK KID / ARCHITECTS / GOOD CHARLOTTE / KORN / BRING ME THE HORIZON / THE AMITY AFFLICTION / CHUNK! NO, CAPTAIN CHUNK! / THE ATARIS / MEST / ENTER SHIKARI / NO DOUBT / REAL FRIENDS / THE STORY SO FAR / NECK DEEP / STATE CHAMPS / SILVERSTEIN / SAOSIN / SLIPKNOT / LINKIN PARK / LIMP BIZKIT / SUM 41 / FOUR YEAR STRONG / NORTHLANE / THE GHOST INSIDE / BEARTOOTH /UNDEROATH/PARKWAY DRIVE/ GIGI D’AG / GABRY PONTE / IL PICCOLO LUCIO & MUCH MUCH MORE

? INFORMAZIONI UTILI:

– Contributo d’ingresso:

10€ consumazione inclusa

8€ in lista consumazione inclusa

– Clicca “Parteciperò” all’evento! In palio a sorteggio 3 ingressi alla serata comprensivi di 1 consumazione gratis!

– Il Circolo Arci Mu dista solo 2km a piedi dalla stazione di Parma e vi è un ampio parcheggio gratuito di fronte al locale

– Navetta gratuita disponibile su richiesta da p.le Santa Croce e dalla stazione, per info e prenotazioni: 3774174662

Circolo Arci Mu

Strada del Taglio 2, Parma

#PPMP ? you

Non Sei ancora socio Arci?

Compila il modulo di preadesione al seguente link 24h prima dell’evento e potrai ritirare la tua tessera Arci in cassa la sera stessa.

https://portale.arci.it/preadesione/mu/