Dopo il successo della scorsa edizione, prosegue allo ZU (il nuovo ZERBINI) la rassegna DONKEY ROCK ?

???? LIVE MUSIC ????

? OLD GAMES & RETROGAMES ?

? Ascolta la migliore musica del panorama underground mentre sfidi i tuoi amici! ?

Alternative rock / Post-rock / Math-rock / Emo / Screamo

In questa edizione si esibiranno sul nostro palco tre band:

LABRADORS (MI) – ANTEPRIMA del disco “Future Ghosts”

Info: https://www.facebook.com/labradorsband/

Music: https://open.spotify.com/artist/4kf8k9dopDL5PK5q0ufGkG?si=1E6gklZjTNeUqW2yNTEDOw

– Indie / Rock / Powerpop (o Power-pop punkettoso, come a noi piace definirli)

– Etichetta: To Lose La Track / Fatty Liver Records

TANTO PER CAPIRCI: Fast Animals and Slow Kids + GOMMA + Labradors | Alcatraz (Milano)

Pezzi che ti accompagnagno e ti coccolano

Pezzi che ti fanno ballare

Pezzi dall’ atmosfera soffusa e distesa che ti fanno viaggiare

Non manca nulla

“Gli arrangiamenti delle canzoni sono sempre curatissimi, gli strumenti sono suonati e inseriti con cura, ogni cosa risulta essere al suo posto e il cantato in lingua inglese è perfetto. Se avrete l’occasione di conoscerli, scoprirete che i tre Labradors sono delle persone squisite e nelle loro canzoni questo si sente […]

Sarà la colonna sonora giusta per i vostri viaggi, non lasciatevelo scappare!”

(http://7pollici.blogspot.it/2016/05/labradors-great-maybe.html)

____

BENNETT (FI)

Info: https://www.facebook.com/pigliaBENNETT/

Music: https://open.spotify.com/artist/44F73x8dPcXTR3RnHBnXay?si=8o-998bPTL-Ki-aIfEvFxg

– Rock (un Rock contemporaneamente melodico e pesante, cattivo e simpatico)

– Etichetta: To Lose La Track

“David, Cola, Gigi, Ale: i Bennett nascono dall’incontro tra alcuni musicisti di Chambers e Disquieted By. Bennett è un personaggio del film Commando con Arnold Schwarzenegger. È un cattivo ma che alla fine, da quanto fa ridere, fa quasi tenerezza”.

“Ti piace la roba melodica e pesante? I Bennett sono cattivi e simpatici. Non cattivi simpatici come quei personaggi dei film che fanno la battuta e un minuto dopo commettono il crimine peggiore dell’universo (prima scherzavo con la storia dell’uomo fatto a pezzi), cattivi simpatici perché la loro musica è molto pesa, con picchi di satanismo, ma sembra fatta per cullarti. Si capisce meglio quando li vedi dal vivo. Gli vuoi bene e li vorresti abbracciare anche tu, ma intanto ti arriva la chitarra sui denti. È difficile scansarla perché ha quel movimento circolare infinito che t’imbambola”.

(https://neuroni.blog/2017/06/30/love-at-first-fig-bennett/)

____

MARCOVALDO (RN)

Info: https://www.facebook.com/marcovaldo2009/

Music: https://open.spotify.com/artist/5yG5rqlLezQA2DPb4nwoN5?si=bmwoTNh8R3C2-NYaZvUnPw

– Heavy Coldplay / Emo / Screamo

– Etichetta: To Lose La Track

Pezzi brevi e incisivi, atmosfere fortemente emotive con “testo e musica che sembra s’incidano sottopelle” (Intervista: https://lacaduta.it/il-medium-a-volte-aiuta-il-messaggio-intervista-ai-marcovaldo-64856e265469)

After show:

? Dj Set FK (punk, rock n roll, grunge, post punk e metal)

__________________________________________

? Nel corso della serata potrete divertirvi con dei bellissimi RETROGAMES all’interno del locale ?

__________________________________________

?? DONKEY ROCK è la nuova rassegna di musica underground di Parma, nata dalla collaborazione fra 4inaroom Records e lo ZU, il NUOVO Zerbini (Parma) ??

__________________________________________

4inaroom Records

“Dipendiamo dalla qualità delle nostre produzioni”

__________________________________________

START: H 21:30

CONTRIBUTO ARTISTICO : 5 €

INGRESSO RISERVATO AI SOCI ARCI