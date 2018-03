EPITAPH (doom metal da Verona)

HADAL (dark metal da Trieste)

Dal vivo al FULL GASS, Riva Grumula 4, Trieste

FREE ENTRY!

Gli Epitaph sono nati nel 1987, fondati dai due ex membri dei Black Hole Mauro Tollini e Nicola Murari (conosciuti come Luther Gordon e Nicholas Murray, rispettivamente come batterista e chitarrista/bassista). Dopo aver lasciato la sopra citata band dopo l’uscita dell’album ‘Land of Mystery’ nel 1985 – una preziosa perla del doom oscuro ed occulto – con l’intento di sfogare la loro passione in uno stile più metal, hanno creato il progetto di breve durata Sacrilege, che poi sono diventati i veri e propri Epitaph: una band ben radicata nella tradizione dell’Italian dark sound.

Dopo una pausa di 20 anni e il loro ritorno nel 2013, la band ha pubblicato 2 full-lengths con l’etichetta tedesca HR Records, uno split con gli amici Abysmal Grief e ha partecipato alla compilation, tributo ai padri del genere Death SS, “Terror Tales” (Black Widow Records).

Dopo molti concerti con importanti artisti come Candlemass, Lord Vicar, Santi Vitus, Avatarium etc. e festival come Hammer of Doom (DE), Roadburn Festival (NL) e Doom over Vienna (AT) per nominarne alcuni, e 2 tour Europei, la band è pronta a calcare il palco del Full Gass in questa serata, per la prima volta a Trieste, per presentare il nuovo lavoro in studio “Claws”.