Tornano in Italia i Flogging Molly!

La band di Los Angeles con l’amore per la musica celtica torna a Milano dopo il successo delle scorse date estive e si esibirà il prossimo 28 agosto sul palco del Circolo Magnolia di Segrate (MI).

La band porta lo spirito irlandese in tutto il mondo da più di vent’anni grazie a un peculiare mix di cornamuse, uilleann pipes, fisarmoniche e intensi riff punk rock. Non c’è show che non sia all’altezza delle aspettative del pubblico, le loro esibizioni sono delle feste divertenti e spensierate in cui l’aria si satura di buonumore e di spirito di unione e fratellanza. Nello specifico, per la data meneghina, il verde che circonda il palco estivo del Circolo Magnolia renderà il tutto ancor più magico e idilliaco.

Nati a Los Angeles nel 1997, i Flogging Molly hanno sempre sfidato ogni categorizzazione di genere: l’originalità delle loro canzoni è un tratto distintivo che evidenzia l’inesauribile creatività della band. Con il susseguirsi degli anni i dischi sono cambiati, passando per ‘Drunken Lullabies’ e ‘Float’, fino all’ultimo album ‘Life is Good’ uscito lo scorso anno per Vanguard Records. Prodotto da Joe Chiccarelli (U2, The White Stripes, Beck) e registrato a Dublino, ‘Life is Good’ arriva dopo ben 6 anni dal precedente album ‘Speed Of Darkness’ (2011), disco che ha raggiunto la nona posizione nella Billboard top 200, ma non ha niente da invidiare ai lavori precedenti. L’album si contraddistingue per una forte consapevolezza sociale e politica trasmessa attraverso delle “storie” che i Flogging Molly narrano con arrangiamenti musicali notevoli in cui strumenti rock come chitarra e basso elettrico si sposano alla perfezione alla tradizione celtica di flauto (Tin Whistle) e cornamuse (Uilleann Pipes).

La band è composta da Dave King (voce, chitarra acustica, chitarra elettrica, bodhran), Bridget Regan (violino, tin whistle, chitarra classica, uilleann pipes, voce), Dennis Casey (chitarra elettrica, chitarra acustica, voce), Matt Hensley (fisarmonica, concertina, piano, voce), Nathen Maxwell (basso, voce) Bob Schmidt (mandolino, mandola, banjo tenore, banjo, voce), Mike Alonso (batteria).

Di seguito i dettagli del concerto, presentato da Hub Music Factory in collaborazione con This Is Core e BA City Factory:

#FLOGGINGMOLLY

28 AGOSTO 2018 | CIRCOLO MAGNOLIA | Segrate (MI)

> Ingresso 25,00 € + d.d.p.

> Prevendite disponibili a partire da giovedì 1° marzo alle ore 10.00 sul circuito TicketOne.