NoReason Booking, Circolo Ohibò e Costello’s

presentano

Forty Winks

opening act: Cayman The Animal + Deaf Lingo

23 FEBBRAIO 2018

Circolo Ohibò – Milano

Via Brembo, ang. Via Benaco, 1 (Milano)

? Apertura porte ore 21:00

? Ingresso in cassa 7€ + tess. ARCI

? FORTY WINKS ?

Nato come puro punk rock alla fine dei ’90, il suono dei Forty Winks si è arricchito negli anni di influenze garage, blues ed elettroniche per culminare nel 2011 nell’album Bow Wow. Con quattro dischi alle spalle e un migliaio di concerti tra Europa, USA, Russia e Giappone, eletti da Alternative Press tra le migliori band europee e scelti da Queens of the Stone Age e Blink 182 per aprire i loro show, i Forty Winks non hanno mai perso la feroce ironia e l’attitudine punk degli inizi e continuano la loro ricerca musicale guidati da un’ideale di metriche scarne e contaminazioni aperte.

Sandro Amabili : vocals, gtr

Roberto Muzzioli : bass

Andrea Cristallini : gtr, synth

Francesco Salomone : drums

Ascolta: https://youtu.be/LG_sw0C8yhU

Opening act:

? CAYMAN THE ANIMAL ?

I Cayman The Animal sono Diego, Marco, Leonardo, Valerio e Roberto. Roberto suona quindi con componenti ed ex componenti di Ouzo, Ingegno, Mithra e Max Carnage. Nascono a Roma nel 2010 e a gennaio 2018 uscirà il loro quarto album, Black Supplì, che seguirà i tre successi planetari di “Too old to die young”, “Aquafelix EP” e “Apple-linder”. Quando suonano spesso si travestono. Ad esempio da antichi egizi, da religiosi, da Kraftwerk, da sportivi, da militari, da filmografia di Kurt Russel, da facchini di Santa Rosa, eccetera. Ai Cayman The Animal piace fare il punk mischiato con il post qualcosa e sono stati accostati a gruppi talmente diversi tra loro che manco si ricordano. Comunque fanno le prove a Largo Agosta o al Trullo, dove se va bene comprano le patatine alle arachidi. Nell’ambiente del music business sono noti per essere stati gli inventori del concetto di “rimborso supplì” (tot supplì a seconda dei chilometri percorsi)”

Ascolta: https://youtu.be/jz5jMjccWho

? DEAF LINGO ?

Deaf Lingo è una band Punk/Garage/lo-fi di Milano. Inizialmente nato come progetto studio di Sandro Specchia ha avuto modo di diventare una band vera e propria nella fine del 2015.

La band ha pubblicato un EP nell’ottobre 2015 intitolato “Split Pee”.

Il 22 settembre 2017 è uscito il loro primo full length “BUG”.

Ascolta: https://youtu.be/g5J3xwFRuLw

OHIBO’

COSTELLO’S

