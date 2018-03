Hellfire Booking è orgogliosa di presentare:

Frank Turner & The Sleeping Souls

La storia musicale di Frank Turner inizia nei primi anni 2000 all’interno della scena Hardcore britannica, dove si esibisce come cantante dei Million Dead.

Dopo lo scioglimento della band il giovane cantautore decide di imbracciare la chitarra acustica e di cimentarsi in un mix di Folk Punk e Rock che da subito gli permette di esibirsi in tutto il Regno Unito riscuotendo un ottimo consenso dalla stampa e dal pubblico, grazie anche alla partecipazione a eventi molto importanti come il Festival di Reading e Leeds, e a tour dove Turner toccherà Regno Unito, Europa, Stati Uniti e Canada.

Memorabile il sold out alla Wembley Arena di Londra il 13 aprile 2012.

Il suo stile unico e inimitabile unisce l’attivismo e l’impegno tipico del Punk (grande è l’influenza di Billy Bragg) mischiato al Folk Rock più tipicamente Springstiniano.

Il resto è storia attuale, è la storia di un ragazzo che ha avuto il coraggio di cimentarsi in un genere dai grandi valori morali e che lo sta portando ad un successo globale giorno dopo giorno.

Frank Tornerà in tour con un nuovo attesissimo album “Be More Kind” in uscita quest’anno.

Venerdì 02 Novembre 2018

LARGO VENUE

ROMA

Tickets disponibili sui circuiti Ticketone da venerdì 02 Febbraio.

Per informazioni :

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com