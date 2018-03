Hellfire Booking & Traffic Live sono orgogliosi di presentare :

Gang Of Four Official

Attivi dal 1977 i Gang Of Four sono una delle band inglesi più rappresentative del movimento post punk , il loro sound è stato fonte di ispirazione durante questi 40 anni per buona parte delle bands proveniente dal regno unito uscite negli ultimi anni.

Il loro primo disco, Entertainment!, arrivò al numero 490 della lista dei 500 migliori album secondo Rolling Stone.

La band inglese arriva a Roma per un’appuntamento esclusivo da non perdere per nessun motivo!

SABATO 28 APRILE

Traffic Club

Via Prenestina 738

ROMA

Tickets : TBA

Doors : TBA

Per Informazioni :

www.hellfirebooking.com

info at hellfirebooking.com