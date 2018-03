Live at Pippo Stage

GLEN MATLOCK – THE SEX PISTOLS

(acoustic solo show)

Glen Matlock e? un personaggio leggendario e sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Figura chiave della storia del Punk inglese e mondiale, bassista, fondatore e mente musicale dei Sex Pistols. Autore della quasi totalita? dei brani della band. A Matlock si devono alcune delle composizioni piu? note della storia della musica popolare, canzoni che hanno reso i Sex Pistols una delle band piu? conosciute e bandite della fine degli anni settanta.

Dopo il successo delle date italiane in acustico dche hanno registrato numerose presenze e apprezzamento unanime, si e? consolidato il legame dell’artista britannico con il nostro Paese: infatti Glen e’ stato scelto da Virgin Radio come testimonial e ha prestato la sua voce per quello che e’ stato il brano natalizio piu? punk della storia, canzone di apertura della compilation di Virgin Radio Natale 2016 “Xmas in Rock”.

PATRIC STROBL (from MAINFELT) acoustic show

Entry 10 euros

Open doors 20.30

