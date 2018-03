Glen Matlock from Sex Pistols al Peyote cafe di Magenta.

Live acustico, giovedì 29 marzo 2018 alle 22.00.

Ingresso libero prenotazione posti ad esaurimento.

GLEN MATLOCK – THE SEX PISTOLS

(acoustic solo show)

Glen Matlock e? un personaggio leggendario e sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Figura chiave della storia del Punk inglese e mondiale, bassista, fondatore e mente musicale dei Sex Pistols. Autore della quasi totalita? dei brani della band. A Matlock si devono alcune delle composizioni piu? note della storia della musica popolare, canzoni che hanno reso i Sex Pistols una delle band piu? conosciute e bandite della fine degli anni settanta.

Dopo il successo delle date italiane in acustico dche hanno registrato numerose presenze e apprezzamento unanime, si e? consolidato il legame dell’artista britannico con il nostro Paese: infatti Glen e’ stato scelto da Virgin Radio come testimonial e ha prestato la sua voce per quello che e’ stato il brano natalizio piu? punk della storia, canzone di apertura della compilation di Virgin Radio Natale 2016 “Xmas in Rock”.