VECCHIE FACCE, ROBA NUOVA, UN INFERNO IN TERRA.

Siamo lieti di presentarvi cosi’ Gli Inutilii, una Punk band che vanta una formazione grandiosa con alla voce Ivan

Bolognesi, frontman degli Skruigners e Mattia Lovatti al basso (Skruigners, Yokoano) a cui vanno ad aggiungersi,

completando la formazione, Lorenzo Stangalini alla chitarra (Eva’s Milk, Meanatons) e Mattia Baricca alla batteria

(Rotten Ponies).

Questo loro primo disco, “L’Universitario di Bologna”, vi condurra’ nel mondo degli Inutili, in un immaginario

malato e politicamente scorretto in cui ritroverete molto del background dei membri al punto che, per certi versi, sara’

inevitabile vederli come una naturale continuazione delle passate esperienze,

ma con un nuovo, fresco e unico approccio.

Ivan si riconferma uno dei migliori cantanti ed autori Punk italiani di sempre, scrive testi cattivi, senza paura e manda

tutti quanti bellamente a “quel paese” con il suo inconfondibile timbro e quella gola che pare incendiarsi da un

momento all’altro. Basso e batteria sono incollati e potenti e la chitarra di Lorenzo, compositore di tutte le musiche,

partendo da una base di puro Rock ‘n’ roll anni ’50, si trasforma in una lama affilata!

Questi sono Gli Inutili, una band Punk, senza se e senza ma, una mazzata in pieno volto:

“Da terroristi/moralizzatori a giornalisti il passo è cosi breve? Consciamente o inconsciamente il terrore viene

trasmesso anche da chi ne enfatizza le gesta. Noi preferiamo farci un’ INUTILE risata”