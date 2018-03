Gogol Bordello

Venerdì 20 luglio | Sullasabbia

Tornano in Italia i GOGOL BORDELLO!

Dopo aver infiammato i palchi di mezza penisola lo scorso anno, la band di Eugene Hütz torna a grande richiesta nel nostro paese. I Gogol Bordello, la band gipsy punk più amata al mondo, capitanata dall’eccentrico e talentuoso Eugene Hütz, sono una vera e propria garanzia di divertimento. Una carovana di buonumore fatta di violini, tamburi e chitarre distorte, un mix unico e inconfondibile diventato il loro segno distintivo. Come dei veri e propri gipsy, non si stancano mai di girare portando il loro sound sui palchi di tutto il mondo; i loro show sono travolgenti, energici, irriverenti, Eugene e la sua ciurma sanno coinvolgere il pubblico divertendosi e divertendo chi vi assiste come pochi altri sanno fare. I meriti della band non si fermano alle sole e incredibili live performance ma hanno alle spalle, dagli inizi ad oggi, sette album in studio, tra cui i successi ‘Super Taranta!’, ‘Gipsy Punks: Underdog World Strike’ e il più recente ‘Seekers and Finders’, pubblicato lo scorso 25 agosto tramite Cooking Vinyl / Edel.

Seekers And Finders è il primo disco prodotto dallo stesso Eugene, che afferma: “Per noi Seekers and Finders è un disco magico e spensierato”. Si può dire che il disco racchiuda la quintessenza della band, come affermato da loro stessi “the Good, the Bad and the Snugly”.

? Il circo “made in USA” più gipsy del mondo sta per tornare!

La formula è sempre la stessa: musica nell’aria, sabbia sotto, stelle sopra, drink in mano e onde del mare a zero passi.

Gogol Bordello #Sullasabbia2018

