Hellfire Booking è orgogliosa di annunciare per la prima volta in Italia :

Gus Dapperton

Siamo lieti di annunciare l’arrivo in Italia di una delle promesse del 2018: Gus Dapperton! Originario di New York, è un giovane ragazzo poco più che ventenne, nonostante il suo curriculum vanti già definizioni come produttore, artista e compositore, che si aggira nel complesso panorama indie/alternative americano dal quale è riuscito ad emergere grazie alla grande dote che lo contraddistingue dalla massa, ovvero quello di scrivere musica che piace. Una delle sue caratteristiche che risalta subito agli occhi è un look altamente studiato, elegante e dannamente “hipster”, ma dietro a Gus Dapperton c’è di più, c’è la musica con la quale nel 2016 è salito alla ribalta di pubblico e critica con il suo primo ep, registrando migliaia di visualizzazioni su youtube con il video “I’m just snacking” che gli regala una notorietà quasi inaspettata e che vede registrare un aumento vertiginoso di follower sui vari canali social ufficiali. Da pochi giorni è uscito il nuovo ep dal titolo “You think you’re a comic!”, anticipato dal singolo “Prune, you talk funny” che nel giro di soli 2 mesi ha già registrato oltre 2 milioni di visualizzazioni. Definire il sound di Gus Dapperton è quasi impossibile, al suo interno vivono pop e indie, che alle volte vanno perfettamente a braccetto insieme regalando ballate struggenti, mentre alle volte l’uno prevale sull’altro, andando a rendere la musica di Gus qualcosa di difficilmente classificabile. C’è chi lo paragona a Mac DeMarco, chi lo definisce la nuova rivelazione per l’anno 2018, per noi rimane semplicemente un artista in cui credere fortemente e con tutte le carte in regola per lasciarvi il segno.

Tickets : 17 euro + ddp

UNICA DATA ITALIANA

06 GIUGNO 2018

Legend Club

Viale Enrico Fermi 98

Milano

Per informazioni :

