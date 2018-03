HARLEY CRO-MAGS FLANAGAN

09 DICEMBRE 2017 • Legend Club Milano • MILANO

ORE 19.30

L’ARTISTA PRESENTERA’ L’AUTOBIOGRAFIA

“LA MIA VITA HARD-CORE PUNK, SKIN E ALTRE STORIE DI NEW YORK CITY”

(Goodfellas edizioni)

– ORARI UFFICIALI –

19.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO

21.00 APERTURA PORTE

21.45 UprisingHC

22.35 LIFESICK

23.25 Harley Flanagan

La leggenda del punk hardcore new yorkese Harley Flanagan sarà a breve in Italia per un’unica e devastante tappa il prossimo 09 dicembre al #LegendClub di Milano, accompagnato dai guests #Lifesick e #Uprising.

L’appuntamento si prospetta ancor più imperdibile: prima del concerto l’artista presenterà in prima persona l’autobiografia “LA MIA VITA HARD-CORE PUNK, SKIN E ALTRE STORIE DI NEW YORK CITY”, pubblicata in Italia lo scorso 15 settembre per #GoodfellasEdizioni, Collana Spittle.

La presentazione si terrà alle ore 18.30 presso la medesima location del concerto, al Legend Club di Milano e sarà a ingresso libero; l’artista avrà modo inoltre di firmare alcune copie e di scambiare due chiacchiere con i fan che hanno acquistato il libro.

Harley Flanagan, ex bassista e fondatore dei Cro-Mags, è una vera e propria icona hardcore. Una vita fatta di sregolatezze ed eccessi nella New York degli anni ’70, il tutto raccontato attraverso riff veloci e violenti, prima con i The Stimulator e poi con gli storici Cro-Mags. Secondo il New York Times “poche band erano energetiche come i Cro-Mags nella scena hardcore del Lower East Side, verso la fine degli anni ‘80”. Le strade del Lower East Side di New York Harley le conosceva bene e l’hardcore non poteva che essere l’unico modo per esprimere quelli che erano i sentimenti dominanti di quel contesto: rabbia, frustrazione e violenza. La carriera con i Cro-Mags, con cui Harley è stato dalla loro genesi fino ai primi anni 2000, non ha però impedito al bassista di portare avanti altri progetti musicali e non solo. Oggi Harley è infatti istruttore di Brazilian jujitsu presso un’importante accademia e ha pubblicato lo scorso anno un album solista “Cro-Mags” (2016) che, nonostante l’epoca sia cambiata mantiene la stessa carica devastante che ha caratterizzato gli inizi della propria carriera.

UprisingHC, band hardcore bresciana fortemente ispirata alla scena hardcore di New York. La band ha portato la sua musica in tutta Italia suonando con diversi artisti di richiamo italiani e stranieri tra cui Straight Opposition, Face Your Enemy, Raw Power, Skruigners, Concrete Block, Slapshot, Soia, Raised Fist , Vitamin X, Agnostic front e Strife.

Il libro “La Mia Vita Hard-Core – Punk, Skin e Altre Storie di New York City” racconta l’intenso vissuto di Harley Flanagan con le parole di Harley Flanagan stesso; con queste 400 pagine il musicista ci parla della sua difficile infanzia e della turbolenta adolescenza, dell’amicizia con personaggi come Andy Warhol, Allen Ginsberg e Joe Strummer, e ovviamente di musica; dalle lezioni di basso prese dai membri dei Bad Brains alla fondazione dei Cro-Mags. Steven Blush, autore del libro “American Punk Hardcore” introduce la biografia:

“Harley Flanagan non è come me o voi. La maggior parte di noi è cresciuta in un ambiente relativamente sicuro e protetto. Harley è venuto su come un animale selvatico, costretto a cavarsela da solo nella giungla di delinquenza, droghe, soprusi e povertà del Lower East Side degli anni Settanta. A soli dieci anni divenne la piccola star del downtown come batterista degli Stimulators suonando in locali come il Max’s Kansas City e il CBGB e socializzando con personaggi del calibro di Debbie Harry dei Blondie o i Dead Boys. Tutti pensano sia stato qualcosa di molto carino… ma non lo era per niente.”

Flanagan ha scritto e continua a scrivere la storia dell’hardcore d’oltreoceano con passione e soprattutto senza scendere a compromessi; poter assistere oggi a un suo show è un’occasione imperdibile per rivivere la storia dell’hardcore con la stessa energia e potenza che caratterizzava i concerti back in the days.

